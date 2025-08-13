HABER

Ekrem İmamoğlu ile birlikte onların da diploması iptal edilmişti: 28 kişinin YÖKSİS sisteminden diploması silindi

CHP’li Murat Emir, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından, aynı sınıfta okuyan 28 kişinin lisans ve lisansüstü diplomalarının da YÖKSİS’ten silindiğini açıkladı. İstanbul Üniversitesi, "usulsüz yatay geçiş" gerekçesiyle iptal ettiği diplomalar hakkında açıklamada bulundu.

Çiğdem Sevinç

CHP'li Murat Emir, İstanbul Ünivertesi'nin diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu ile aynı sınıfta okuyan 28 kişinin lisanüstü diploma kaydının YÖKSİS'ten silindiğini belirtti.

Emir yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu ile aynı sınıfta okudukları için suçlu ilan edilen 28 kişinin başka üniversitelerde binbir emekle aldığı lisans ve lisansüstü diplomalarını da iptal ettirmek için, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bugün tüm üniversitelere yazı gönderdi!" dedi.

ÜNİVERSİTEDEN DE AÇIKLAMA GELDİ:

"Üniversitemiz İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce-Türkçe) Lisans Programlarına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı gerekçesiyle Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 nolu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile; yatay geçiş kararlarının ve bu karara dayalı olarak elde edilen mezuniyetlerinin ve diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilen 28 (yirmi sekiz) kişinin ve söz konusu lisans mezuniyetlerinin iptali üzerine Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 24.07.2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda lisansüstü diplomaları iptal edilenlerin isim listesi ekte gönderilmiş olup, listede yer alan kişilerin mezuniyet durumları YÖKSİS veri tabanında güncellenmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim"

