Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşmişti... Konya mitinginde "Ceketini çıkar, kolları sıva" sloganlarına Özgür Özel'in yanıtı dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Millet İradesine Saygı mitinglerine bugün de devam etti. AK Parti'nin yıllardır en çok oy aldı ve 'AK Parti'nin kalesi' olarak belirtilen Konya'da vatandaşlara seslenen CHP lideri Özel, "Kılıçaslan Kent Meydanı'nı istediğimizde alan çok büyük diye şaşanlar, şaşıranlar, uyaranlar oldu. 'Bağrına basar bizi Konya' dedik geldik" diye konuştu.

"CEKETİ ÇIKAR, KOLLARI SIVA" TEZAHÜRATLARINI DUYUNCA...

Meydandan yükselen "Ceketi çıkar, kolları sıva" tezahüratlarını duyan CHP liderinin verdiği yanıt dikkat çekti. CHP lideri Özel, meydandan yükselen ses "Benim işim ceketi çıkarıp, kolları sıvayacak olanı dışarı çıkarmak. Ekrem Başkan duyuyor musun? Yüz binler Konya'da 'Ekrem Başkan' diye sesleniyor" diyerek karşılık verdi.

CHP Lideri Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

-Bugün dostun evindeyiz. Adalet önünde düğmesi olmayan cübbesini ilikleyenlerle değil, Konya'nın vicdanıyla, hakkaniyetle gelecek bu topraklara. Buna inanıyoruz biz. Bugün Kılıçaslan Kent Meydanı'ndayız. "Konya'ya gideceğiz." dediğimizde, Kılıçaslan Kent Meydanı'nı istediğimizde şaşanlar, şaşıranlar, uyaranlar oldu. Dediler ki: "Kılıçaslan mı?" Dedik: "Evet. Olur" dedik. Çünkü biz Konya'ya inanıyoruz. Bir büyük adaletsizlikten Konya'ya sığınıyoruz. Konya'nın vicdanına, Konya'nın huzuruna, Hazreti Mevlana'nın huzuruna gidiyoruz. "Bağrına basar bizi Konya." dedik. Konya'ya, Konya'ya İstanbul'dan, Başakşehir'den, geçen hafta Mersin'den, Yozgat'tan, Samsun'dan, Maltepe'den, Saraçhane'den selam getirdik Konya'ya.

"YILLARDIR KONYA'DAN YÜZDE 10 OY ALDIK"

Yıllarca Konya'da yüzde 10 oy aldık. Daha sonra millet takdir etti milletvekili çıkardık. Suçu başkasına atmadık, kusurun kendimizde olduğunu bildik. 31 Mart seçimlerinde Akşehir'i, Ereğli'yi, Seydişehir'i eklerken artık adım adım Konya'da gönüllere girerken kine, kavgaya zerre kıymet vermedik.

31 Mart'ta Konya'da başarı yakalamasak da kabuğumuzu kırdık. O gün 47 yıl sonra CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu.

"50 YILLIK HASRETİMİZ BİTTİ"

-Bu büyük başarı bizim 50 yıllık hasretimizi bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel seçimler tarihinin en büyük başarısı bize nasip olurken Tayyip Bey de ilk kez ikinciliği tadıyordu.

-Seçim gecesi yaptığım konuşmada bunu bir zafer değil görev olarak algıladığımızı, halkın CHP'ye kredi açtığını söyledim. Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı herkestir dedim.

"GİT BİR DEPREM BAKANLIĞI KUR"

-Türkiye deprem ülkesi. İstanbul'u büyük bir deprem bekliyor. Git bir Deprem Bakanlığı kur. Her partiden bakan yardımcısı al.

-Hep birlikte siyaset üstü şekilde çalışalım. Gel beraber yürütelim bu işi dedim dönüp bakmadılar. Bu sene veya bir sonraki sene illa ki gelecek o sandık.

"EKREM BAŞKAN'DAN İSTEYECEĞİM TEK ŞEY 'DEPREM BAKANLIĞI' OLACAK"

-Milletimiz cumhurbaşkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçecek. Partinin genel başkanı olarak Ekrem Başkan'dan isteyeceğim tek şey 'deprem bakanlığı' olacak. Depremin siyaseti de şakası da olmaz.