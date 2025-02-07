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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: "3 gündür tek kelime etmediniz"

07.02.2025 20:27
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt geldi. ABD'nin Gazze çıkışı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren İmamoğlu, "2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: "3 gündür tek kelime etmediniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Gelirken billboard'lar gördüm. Neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü, var böyle konutlar? Ey Ekrem efendi, sen bunları ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor." sözleriyle eleştirdi.

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EKREM İMAMOĞLU'NDAN YANIT: '3 GÜNDÜR TEK KELİME ETMEDİNİZ'

Erdoğan'ın gündem olan çıkışı sonrasında İmamoğlu, sosyal medyadan yanıt verdi. İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş. Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, 'Gazze, ABD toprağı olacak' diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz"

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Erdoğan yolda gördüğü billboard'lar üzerinden İmamoğlu'na yüklendi Erdoğan yolda gördüğü billboard'lar üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı erdoğan
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