Ekrem İmamoğlu'ndan Erbakan, Ecevit ve Menderes'li paylaşım! "Millet yine kazanacak"

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımında Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit ve Adnan Menderes'in fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.

İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Ne kara kışlar gördü bu ülke. Ne baskılar, zorbalıklar.

Kendini ev sahibi, milleti kiracı zannedenlerin hoyratlıklarını gördü.

Ama asla sinmedi, korkmadı, vazgeçmedi, geri adım atmadı.

Millet varsa demokrasi var, millet varsa hak, hukuk adalet mücadelesi var.

Millet yine kazanacak, çünkü millet büyüktür."