HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası ilk açıklama: "Ziyareti beni çok mutlu etti"

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini ziyarete gelen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçen görüşmeyle ilgili konuştu. İmamoğlu, "Ziyareti beni çok mutlu etti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize yönelik operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası ilk açıklama: "Ziyareti beni çok mutlu etti"
Mustafa Fidan

İBB Başkanı Ekram İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyarete etmesinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Ziyaretten son derece mutlu olduğunu belirten İmamoğlu, " Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak olan en önemli husus, birlik ve beraberliğimizin daim ve sarsılmaz olmasıdır" dedi.

"ZİYARETİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

İşte İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı o paylaşım;

"Cumhuriyet Halk Partisi’ne 13 yıl boyunca büyük hizmetlerde bulunmuş olan, birlikte çok değerli başarılara imza attığımız ve yol arkadaşlığı yaptığımız önceki dönem genel başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti beni çok mutlu etmiştir.

ekk
Ülkemiz, tarihinin belki de en kritik zaman diliminden geçiyor. Bu süreçte ne yazık ki partimize ve yerel yönetimlerimize açık bir düşman hukuku uygulanmakta, büyük bir kuşatma ve operasyon yürütülmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları, ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin merkezinde olmuş tarihi buluşmalardır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün kurultayları, yargı mühendisliği yoluyla partimize karşı yürütülen kumpasların konusu olamayacak kadar temizdir.

"YILLARCA PARTİMİZE İÇİN BÜYÜK BİR EMEKLE LİDERLİK EDEN SN. KEMAL KILIÇDAROĞLU..."

Partimizin tüm yöneticileri, TBMM grubu, tüm örgüt ve üyeleriyle bu kumpasları boşa çıkaracağına olan inancım tamdır. Hem 19 Mart darbesine hem de partimize yönelik kumpaslara karşı özveriyle mücadele eden Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in ve yıllarca partimize için büyük bir emekle liderlik eden Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte bu operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyacaklarına da yürekten ve kesinlikle inanıyorum.
ekrem
2024 seçimlerinden bu yana ülkemizin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak olan en önemli husus, birlik ve beraberliğimizin daim ve sarsılmaz olmasıdır.

Bu mücadele, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında herkes için özgür, herkes için adil ve müreffeh Türkiye’ye kavuşmak içindir.

Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!
Yaşasın adalet, demokrasi, milletimizin birliği ve beraberliği!"

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş "ücretsiz olacak" diyerek duyurduMansur Yavaş "ücretsiz olacak" diyerek duyurdu
Markette akılalmaz olay! Yumruklar havada uçuştuMarkette akılalmaz olay! Yumruklar havada uçuştu
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Silivri Kemal Kılıçdaroğlu
En Çok Okunan Haberler
"Şimdi değilse ne zaman" diyerek açıkladı! İsrail'e askeri müdahale çağrısı

"Şimdi değilse ne zaman" diyerek açıkladı! İsrail'e askeri müdahale çağrısı

Transfer bombası patlıyor! Ali Koç devrede…

Transfer bombası patlıyor! Ali Koç devrede…

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

İran'da yeni patlama sesleri: İsrail nükleer tesisi vurdu

İran'da yeni patlama sesleri: İsrail nükleer tesisi vurdu

İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...

İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.