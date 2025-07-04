Ekrem İmamoğlu'ndan "O günler uzak değil" mesajı: "Türkiye, bizimle geleceğe yürüyecek!"

Ekrem İmamoğlu'ndan "Yüksek faize dayalı ekonomi, KOBİ’leri seri bir şekilde iflasa sürüklüyor" paylaşımı geldi. "Türkiye, hızla bir uçuruma doğru sürükleniyor. Ülkemizin yıllardır çektiği ekonomik kriz milletimizi adeta boğmaya devam ediyor" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Türkiye, bizimle geleceğe yürüyecek!" dedi.

"TÜRKİYE, HIZLA BİR UÇURUMA DOĞRU SÜRÜKLENİYOR"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye, hızla bir uçuruma doğru sürükleniyor. Ülkemizin yıllardır çektiği ekonomik kriz milletimizi adeta boğmaya devam ediyor.

Özellikle ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan küçük ve orta ölçekli şirketler, artık hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yüksek faize dayalı ekonomi, KOBİ’leri seri bir şekilde iflasa sürüklüyor.

"KOBİ’LER MAL TEDARİK EDEMİYOR, SATIŞ YAPAMIYOR"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verisine göre Mayıs ayında kapanan şirket sayısı, geçen seneye göre %5,9 daha fazla! Açılan şirketlerse geçen yıla göre %13 daha az! Yani ülkemizde daha çok şirket batıyor, daha az şirket açılıyor.

KOBİ’ler mal tedarik edemiyor, satış yapamıyor, yapsa parasını alamıyor, sonunda da batıyor; ekonomimizin bel kemiği kırılıyor!

"TÜRKİYE, BİZİMLE GELECEĞE YÜRÜYECEK!"

KOBİ’lerimiz, büyük sanayi şirketleriyle entegre edilirlerse verimlilik sorunu da, inovasyon sorunu da aşılır. Ülke ekonomisi işte o zaman direnç kazanır. İstihdam, iş, ekmek belli bölgelerde yoğunlaşmaz, tüm ülke sathına yayılır.

KOBİ’lerimizi sadece görmezden gelen, yüksek faizle siyasi kumpasları finanse eden bu zihniyetin yükselen iflas dalgasını durduracak dermanı yok.

Biz hazırız!

Çalışan, üreten, kazanan ve adilce paylaşan bir Türkiye, bizimle geleceğe yürüyecek!"

Türkiye, hızla bir uçuruma doğru sürükleniyor. Ülkemizin yıllardır çektiği ekonomik kriz milletimizi adeta boğmaya devam ediyor.



Özellikle ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan küçük ve orta ölçekli şirketler, artık hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yüksek faize dayalı… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 2, 2025