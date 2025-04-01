Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve oğlunu paylaşıp çirkin göndermeler yapan troll Sevda Türküsev'e tepki yağıyor! FETÖ tweetleri de ortaya çıktı

19 Mart'ta evine yapılan operasyonla gözaltına alınıp 4 gün süren işlemlerinin ardından yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve ailesiyle ilgili yazar Sevda Türküsev çirkin bir imada bulunmuştu.

Türküsev İmamoğlu'nun gözaltında olduğu gün Özgür Özel'in açıklama yaptığı sırada Dilek İmamoğlu ve oğlunun birbirlerine baktığı görseli paylaşarak çirkin bir ima yapmıştı. Bu iması ise büyük tepki çekmişti.

FETÖ PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Tepki çeken yazar Sevda Türküsev'in ise yıllar öncesine ait FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü paylaşımları ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLMUŞTU

Türküsev daha önce de İmamoğlu'nun mesajıyla ilgili bir haberi alıntılayıp "Ekrem

İmamoğlu’nun sosyal medyasını başkasının kullandığı belli. Yoksa şu anda cezaevinde elimde telefon olması lazım ki bu mümkün değil!" ifadeleri nedeniyle alay konusu olmuştu.