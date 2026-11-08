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Menteşe’de otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Menteşe’de otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Kaza, Menteşe ilçesindeki İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir hâlindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı motosiklet sürücüsü, ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
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