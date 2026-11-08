Menteşe’de otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Menteşe ilçesindeki İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir hâlindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı motosiklet sürücüsü, ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.