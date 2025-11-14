HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ekrem İmamoğlu'nun hesabına ikinci defa erişim engeli

Ekrem İmamoğlu adına kullanılan 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı hesaba dün erişim engeli geitirilmişti. Kararın arından hesabın, '@CBAdayOfisi' şeklindeki uzantısı '@CBAdayOfisi1' olarak değiştirilmişti. Yaşanan gelişmenin ardından bugün hesap için ikinci erişim engeli kararı verildi. Bu kararın ardından hesabın uzantısı yine değişti ve '@CBAdayOfisi11' oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun hesabına ikinci defa erişim engeli
Melih Kadir Yılmaz

Dün, Ekrem İmamoğlu adına kullanılan 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmişti. Alınan kararın ardından hesabın uzantısı hemen değiştirildi.

Ekrem İmamoğlu nun hesabına ikinci defa erişim engeli 1

'@CBAdayOfisi' olan uzantı '@CBAdayOfisi1' olarak değiştirildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden harekete geçildi ve İmamoğlu adına kullanılan hesap için ikinci kez erişim engeli kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu nun hesabına ikinci defa erişim engeli 2

UZANTI HEMEN DEĞİŞTİRİLDİ

Bu kararın ardından da benzer bir yöntem uygulandı ve hesabın uzantısı '@CBAdayOfisi11' olarak değiştirildi. Daha önce İmamoğlu'nun şahsi hesabı için de erişim engeli getirilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Etkili Haber isimli sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve Etkili Haber isimli sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıBolu’da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Siirt’te patpat devrildi: 1 yaralıSiirt’te patpat devrildi: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.