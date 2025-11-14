Ekrem İmamoğlu'nun hesabına ikinci defa erişim engeli

Dün, Ekrem İmamoğlu adına kullanılan 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmişti. Alınan kararın ardından hesabın uzantısı hemen değiştirildi.

'@CBAdayOfisi' olan uzantı '@CBAdayOfisi1' olarak değiştirildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden harekete geçildi ve İmamoğlu adına kullanılan hesap için ikinci kez erişim engeli kararı verildi.

UZANTI HEMEN DEĞİŞTİRİLDİ

Bu kararın ardından da benzer bir yöntem uygulandı ve hesabın uzantısı '@CBAdayOfisi11' olarak değiştirildi. Daha önce İmamoğlu'nun şahsi hesabı için de erişim engeli getirilmişti.