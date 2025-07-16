HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Ekrem İmamoğlu'nun son hali! Mahkeme salonundaki yeni fotoğraf karesi gündem oldu,

Tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı davada bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasî yasak talep edilen İmamoğlu'nun günler sonra yeni bir fotoğrafı paylaşıldı. İmamoğlu salona girerken atılan sloganlar da dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun son hali! Mahkeme salonundaki yeni fotoğraf karesi gündem oldu,
Devrim Karadağ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i 'tehdit edip hedef gösterdiği' iddiasıyla yargılandığı davada 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

7 YIL HAPİS VE SİYASİ YASAK İSTENİYOR

İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilirken; Silivri'deki mahkeme salonunda görülen duruşma, saat 10.00'da başladı.

GÜNLER SONRA YENİ FOTOĞRAF!

Salona giriş yapan Ekrem İmamoğlu'nun günler sonra yeni bir fotoğraf karesi paylaşılırken; İmamoğlu duruşma salonuna girdiği sırada "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" tezahüratları atıldı ve ayakta alkışlandı.

Ekrem İmamoğlu nun son hali! Mahkeme salonundaki yeni fotoğraf karesi gündem oldu, 1

Mahkemeden ek süre talep edilmemesi ve savunmaların tamamlanması durumunda bugün kararın açıklanması beklentiler arasında.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duran: 15 Temmuz direnişi köklü bir dönüşümün miladı olmuşturDuran: 15 Temmuz direnişi köklü bir dönüşümün miladı olmuştur
Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu mahkeme
En Çok Okunan Haberler
İndirimli etiketlerdeki gizli oyun: Kandırılabilirsiniz!

İndirimli etiketlerdeki gizli oyun: Kandırılabilirsiniz!

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

'Mourinho varsa yokum' dedi! Ezeli rakibe gidiyor...

'Mourinho varsa yokum' dedi! Ezeli rakibe gidiyor...

Faladdin ve Binnaz uygulamalarına operasyon!

Faladdin ve Binnaz uygulamalarına operasyon!

Adnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldı

Adnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldı

Lvbel C5'in tahliyesi için rüşvet iddiası! HSK harekete geçti

Lvbel C5'in tahliyesi için rüşvet iddiası! HSK harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.