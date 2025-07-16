Ekrem İmamoğlu'nun son hali! Mahkeme salonundaki yeni fotoğraf karesi gündem oldu,

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i 'tehdit edip hedef gösterdiği' iddiasıyla yargılandığı davada 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.
İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilirken; Silivri'deki mahkeme salonunda görülen duruşma, saat 10.00'da başladı.
Salona giriş yapan Ekrem İmamoğlu'nun günler sonra yeni bir fotoğraf karesi paylaşılırken; İmamoğlu duruşma salonuna girdiği sırada "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" tezahüratları atıldı ve ayakta alkışlandı.
Mahkemeden ek süre talep edilmemesi ve savunmaların tamamlanması durumunda bugün kararın açıklanması beklentiler arasında.