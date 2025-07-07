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Ekrem İmamoğlu siyasi partilerin genel başkanlarına seslendi: "Hepimize büyük ve tarihi görevler düşüyor"

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak siyasi partilerin genel başkanlarına seslendi. Paylaşımına "Hepimize görev düşüyor" başlığını ekleyen İmamoğlu, "Parti ayırt etmeden, hepimizin milletin çığlığını dindirmesi ve Türkiye'yi güçlü bir geleceğe ulaştırması gerekiyor. Bu yolda hepimize büyük ve tarihi görevler düşüyor. Hep birlikte yapacak çok işimiz var. Önce adaletsizliğe karşı birlikte sesimizi yükseltecek, sonra Türkiye'yi birlikte kurtaracağız!" dedi.

Ekrem İmamoğlu siyasi partilerin genel başkanlarına seslendi: "Hepimize büyük ve tarihi görevler düşüyor"

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından "Siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanlarına sesleniyorum" diyerek yeni bir paylaşım yaptı.

"HEP BİRLİKTE YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

Siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanlarına sesleniyorum:

Türkiye yıllardır demokrasiyi, hukuku ve milletin huzurunu yerle bir eden bir avuç muhteris tarafından esir alınıyor.

Devlet yönetiminde, adalette, ekonomide dış politikada, eğitimde, sağlıkta ve milletin kaderini belirleyen her alanda Türkiye'yi bir uçuruma sürükleyen bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor.

Ekrem İmamoğlu siyasi partilerin genel başkanlarına seslendi: "Hepimize büyük ve tarihi görevler düşüyor" 1

Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından birindeyiz.

Bu yolda hepimize büyük ve tarihi görevler düşüyor!

Parti ayırt etmeden, hepimizin milletin çığlığını dindirmesi ve Türkiye'yi güçlü bir geleceğe ulaştırması gerekiyor.

Adaletsizliklere karşı topyekûn ses çıkarma vaktidir!

Hep birlikte yapacak çok işimiz var.

Önce adaletsizliğe karşı birlikte sesimizi yükseltecek, sonra Türkiye'yi birlikte kurtaracağız!"

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Ekrem İmamoğlu
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