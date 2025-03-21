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  4. Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu: "Kreş açtığım için soruşturma başlatılmış"

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu: "Kreş açtığım için soruşturma başlatılmış"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.03.2025 09:20
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Gözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Paylaşılan mesajda "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu: "Kreş açtığım için soruşturma başlatılmış"

Son dakika: Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreş açtığı için hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."

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