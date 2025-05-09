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Ekrem İmamoğlu yeni hesabından paylaştı! "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabının kapatılmasının ardından yeni açtığı hesaptan gençlere seslendi. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu yeni hesabından paylaştı! "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz"
Recep Demircan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu açıklamalarını sosyal medyadaki hesabından yapıyordu. Dün İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

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"BÜYÜK BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adlı yeni bir hesap açıldı. İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada gençlere seslenerek "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz" dedi.

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İmamoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Sevgili gençler, tüm arkadaşlarınızla paylaşın;

Yasakları, adaletsizliği ve size dayatılan umutsuzluğu hep birlikte söküp atacağız. Özgür ve yasaksız bir ortamda öyle güzel işler yapacağız ki tüm dünya sizi konuşacak.

Hep birlikte Türkiye’yi hak ettiği noktaya yükselteceğimiz günlerin heyecanıyla, ülkemizin geleceğini tasarlıyoruz. Sizler benim en iyi takım arkadaşlarım olacaksınız. Hep birlikte çalışacak, çözüm ve fikirler üreteceğiz. Yapay zekadan girişimcilik dünyasına, inovatif fikirlerden kültür ve sanata, ekonomiden spora kadar birçok alanda sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız.

Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz."

09 Mayıs 2025
09 Mayıs 2025

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