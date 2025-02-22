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Eksi 18'de üstü buzla kaplandı! Gören İsveç sanıyor ancak burası Sivas...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.02.2025 10:23
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Sivas'ta soğuk hava dalgası sürerken, kent merkezinde sıcaklık eksi 18 derece olarak ölçüldü. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının büyük bölümü buz tuttu. Nehir buz pistini aratmazken dondurucu soğuğun etkisi tüm şehrin yaşamını etkiledi. Ortaya çıkan görüntüler İsveç'i aratmazken Sivas'ın meşhur köpeği kangallar bile soğuktan etkilendi.

Eksi 18'de üstü buzla kaplandı! Gören İsveç sanıyor ancak burası Sivas...

Sivas'ta hafta başında görülen kar yağışının ardından kent genelinde başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor.

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Sivas kent merkezinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 derece olarak ölçüldü. Sabah işlerine gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

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SOĞUK HAVA SÜRECEK

1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük bölümünün buzla kaplandığı görüldü. Soğuk havanın etkisi ile nehirde su akışının zayıf olduğu bölümlerin yüzeyi buz tuttu.

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PUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde nehrin yüzeyi buz pistini andırdı. Meteoroloji verilerine göre; kentte soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Nehri‎ Sivas Kangal İsveç nehir
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