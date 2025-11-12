HABER

Ekşisu Sazlığı, 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve 18 yıl önce "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilerek koruma altına alınan Erzincan’daki Ekşisu Sazlığı, her yıl yüzlerce göçmen kuş türünü ağırlıyor.

Ekşisu Sazlığı, 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Afrika ve Asya kıtaları arasındaki göç rotasında önemli bir mola noktası olan sazlık, dünya mirası listesinde yer alan türlerin de aralarında bulunduğu 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Kışı Afrika’da geçiren göçmen kuşlar, uzun yolculukları sırasında Ekşisu Sazlığı’nda dinlenme ve beslenme fırsatı buluyor. Doğası ve bitki çeşitliliğiyle dikkat çeken bölge; turna, yeşilbaş ördek, elmabaş, sakarmeke, ak leylek, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı ve yaban ördeği gibi türlerin gözlemlendiği önemli bir yaşam alanı konumunda.
Ekşisu Sazlığı, 149 kuş türünün yanı sıra 52 sürüngen ve memeli türüne de yaşam alanı sağlıyor. Nesli tehlike altında olan bazı kuşların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konakladığı bu doğal alan, göçmen kuşlar için adeta bir sığınak görevi görüyor.
Yapılan gözlemler, turna gibi bazı türlerin uygun iklim koşulları, güvenli ortam ve zengin beslenme kaynakları nedeniyle bölgede yerleşik yaşamaya başladığını ortaya koyuyor. Alanın sazlık yapısı, kuşların korunması, barınması ve üremesi için elverişli bir ortam oluşturuyor.

Kaynak: İHA

