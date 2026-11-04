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Ela Rümeysa Cebeci'den gazetecilere tek cümlelik yanıt!

17 Aralık'ta tutuklanan ve 24 Nisan'da tahliye edilen Ela Rümeysa Cebeci yargılandığı davanın ikinci duruşması için adliyeye geldi. Cebeci kendisine soru soran gazetecilere verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ela Rümeysa Cebeci'den gazetecilere tek cümlelik yanıt!
Ufuk Dağ

Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması için adliyeye geldi.

Ela Rümeysa Cebeci den gazetecilere tek cümlelik yanıt! 1

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLECEK

Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Cebeci katılırken duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Saran katılmadı.

TEK CÜMLELİK YANIT

Duruşma salonuna giderken bir basın çalışanının, "Ela Hanım duruşma için geldiniz. Bir şey söylemek ister misiniz? Basın mensuplarıyız biz" sorusuna "Ben de sizdenim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

Ela Rümeysa Cebeci den gazetecilere tek cümlelik yanıt! 2

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Anahtar Kelimeler:
Ela Rümeysa Cebeci
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