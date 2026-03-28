Elazığ asırlık küpler geçmişe ışık tutuyor

Elazığ’da sergilen asırlık küpler, geçmişe ışık tutuyor.

Elazığ Kent Müzesi bünyesinde sergilenen asırlık küpler, ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Palu Seydilli Köyü’nden müze envanterine kazandırılan tarihi küpler, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Geçmişte özellikle su, tahıl ve çeşitli gıda ürünlerinin saklanmasında kullanılan küpler, dönemin yaşam kültürüne dair önemli ipuçları sunuyor. El işçiliğiyle dikkat çeken küpler, dayanıklılıkları ve kullanım amaçlarıyla geçmişteki günlük yaşamın vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyordu.





