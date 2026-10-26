Elazığ'da 3 tır çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü

Kaza, Elazığ-Malatya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., Mehmet Tuzcu ve R.C. yönetimindeki 3 tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, kaza yerinde ağır bir tablo ortaya çıktı.

TIR SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada tır sürücülerinden Mehmet Tuzcu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kazaya karışan araçlarda incelemelerde bulundu.

CANSIZ BEDENİ AFAD EKİPLERİ ÇIKARDI

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Tuzcu'nun cansız bedeni, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu tırdan çıkarıldı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Tuzcu'nun cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır