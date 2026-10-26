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Ordu'da denize atlayan genç hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iskeleden denize atlayan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine yaklaşık 2,5 saat sonra ulaşıldı.

Ordu'da denize atlayan genç hayatını kaybetti

Olay, saat 01.00 sıralarında Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerindeki Ünye İskelesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, iskelede bulunan B.S. (18), bir vatandaştan cep telefonunu isteyerek kız arkadaşıyla görüştü. Görüşmenin ardından iskelenin uç kısmına ilerleyen genç, denize atladı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

B.S.'nin denize atladıktan sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma dalgıçları ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

2,5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin denizde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda, yaklaşık 2,5 saat sonra B.S.'nin cansız bedeni iskelenin altında bulundu.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından gencin cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu ölüm
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