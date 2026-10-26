Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Kaza, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Nesibe Mahallesi Alpay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. yönetimindeki otomobil ile S.G. idaresindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan bir dükkânın camına çarptı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından kazaya karışan otomobil ve minibüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır