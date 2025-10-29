HABER

Elazığ’da çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

Elazığ’da bir çay ocağına pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken 1 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Elazığ'da çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

Olay, Üniversite Mahallesi İmran Sokak'taki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler henüz bilinmeyen sebeple çay ocağına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, olaya karışan 1 şüpheliyi yakaladı. Polis ekiplerince incelemenin devam ettiği öğrenildi.

