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Elazığ'da dehşet anları! Polisle çatışmaya giren şahıs etkisiz hale getirildi

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Melih Kadir Yılmaz

Elazığ'da madde etkisinde olduğu söylenen S.B., intihar edeceğini söyledi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken, elinde silah bulunan S.B. etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunların hedefi olan bir polis ayağından yaralanırken, S.B. etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan S.B., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde etkisinde olan S.B.'nin intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Elazığ da dehşet anları! Polisle çatışmaya giren şahıs etkisiz hale getirildi 1

SOKAĞA ÇIKIP ATEŞ RASTGELE ATEŞ AÇTI

Şahsın elinde silah bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye özel harekat ve sağlık ekibi destek olarak gönderildi. İkna çabaları sürdüğü sırada şahıs, bir anda sokağa çıkarak rastgele ateş açtı.

Elazığ da dehşet anları! Polisle çatışmaya giren şahıs etkisiz hale getirildi 2

POLİS MEMURU YARALANDI

Açılan ateş sonucu çevredeki birçok iş yeri kurşunların hedefi olurken, bir polis memuru da ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ da dehşet anları! Polisle çatışmaya giren şahıs etkisiz hale getirildi 3

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerinde büyük panik yaşanırken, saldırgan şahıs özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan saldırgan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan Geldi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Hatipoğlu, ''İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibariyle tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca tüm mahallemize ve Elazığ’ımıza da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Elazığ
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