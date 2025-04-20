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Elazığ'da düzenlenen satranç turnuvasına yoğun ilgi

Elazığ’ın Palu ilçesinde gerçekleştirilen ödüllü satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

Elazığ'da düzenlenen satranç turnuvasına yoğun ilgi

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Palu Gençlik Merkezi, ilçede örneğine ilk kez rastlanan bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Gençlik ve spor alanında bölgesel gelişimi destekleyen çalışmalarına bir yenisini ekleyen merkezde, Palu Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Palu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Palu tarihinde ilk kez düzenlenen ödüllü satranç turnuvası, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Turnuva, gençlerin stratejik düşünme, sabır ve dikkat gibi zihinsel becerilerini geliştirmeyi hedeflerken aynı zamanda sosyal etkileşimi artırdı. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı etkinlikte, dereceye giren sporcular ödüllerini alkışlar eşliğinde aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm gençlik merkezlerimiz gibi, Palu Gençlik Merkezimiz de gençlerin çok yönlü gelişimi için faaliyetlerini sürdürüyor. Palu’da ilk kez gerçekleştirilen bu satranç turnuvası, ilçedeki genç potansiyelin ne denli güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, bu tür etkinlikleri yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" denildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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