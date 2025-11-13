HABER

Elazığ’da ekim ayında 288 kaza meydana gelirken, 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ’da ekim ayı trafik kaza bilançosu açıklandı. Bir ayda meydana gelen 288 kazada 1 kişi hayatını kaybederken 211 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ’da ekim ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 288 kazada 211 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 141’i yaralanmalı olurken, 147’si ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı: ’’Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

