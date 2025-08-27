Elazığ’da feci kaza: 4’ü ağır 9 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Koçkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.P. yönetimindeki 02 KV 533 plakalı otomobil ile M.Ö. hakimiyetindeki 23 FC 234 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İKİ ARAÇ ÇARPTI YOLUN DIŞINA SAVRULDU: 4’Ü AĞIR 9 KİŞİ YARALI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta yolun kenarına savruldu. Kazada, 4’ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

