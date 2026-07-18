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Elazığ'da fırtına etkili oldu: Feribot iskeleye yanaşamadı

Elazığ’da etkili olan fırtına nedeniyle feribot iskeleye yanaşmakta güçlük çekti. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, feribotun iskeleye yanaşmakta zorlandığı anlar çevrede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'da fırtına etkili oldu: Feribot iskeleye yanaşamadı

Elazığ'da etkili olan fırtına, ulaşımı olumsuz etkiledi. Keban Baraj Gölü'nde Elazığ-Pertek seferini yapan feribot, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir süre iskeleye yanaşmakta güçlük çekti.

Elazığ da fırtına etkili oldu: Feribot iskeleye yanaşamadı 1

ELAZIĞ'DA FIRTINA ETKİLİ OLDU

Fırtınanın etkisiyle dalgaların büyümesi üzerine kaptan, yolcuların güvenliğini riske atmamak için adaya yanaştırdı. Daha sonra rüzgarın etkisini azaltmasının ardından feribot kontrollü şekilde iskeleye yanaştı.

Elazığ da fırtına etkili oldu: Feribot iskeleye yanaşamadı 2

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, feribotun iskeleye yanaşmakta zorlandığı anlar çevrede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ da fırtına etkili oldu: Feribot iskeleye yanaşamadı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Fırtına
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