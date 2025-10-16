Elazığ'da gazeteciye silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Olay, önceki gün Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi Kent Konseyi ile Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Gazeteci Mehmet Nafiz Koca, çardakta oturduğu sırada R.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan gazeteci Koca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli R.A. yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır