Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Çarşıbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi omzundan ve bacak kısmından yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHAKaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır