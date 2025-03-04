Elazığ’da kar hayatı felç etti: Kapanan köy yolları için çalışma

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Teyakkuzda olan İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Bu çerçevede 26 köy yolu ulaşıma açılırken 24’ünde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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