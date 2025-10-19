HABER

Elazığ’da kurt örümceği görüntülendi

Elazığ’da kurt örümceği, sırtındaki yavrularıyla birlikte görüntülendi.

Elazığ'da kurt örümceği görüntülendi

Nadir türler arasında bulunan kurt örümceği, yüzlerce yavrusunu sırtında taşırken Elazığ’da görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen örümcek. ardından gözden kayboldu. Kurt örümceklerine özgü en önemli özellik yavrularına bakma yöntemi olarak göze çarpıyor. Örümcek yavruları koruyucu ipeksi kılıflarından çıktıktan hemen sonra annelerinin bacaklarına tırmanıyor ve karnının sırt tarafına yerleşiyor. Anne, yavrular büyüyene kadar onları birkaç hafta boyunca taşıyor.

