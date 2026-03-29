Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Doğukent Mahallesi, Mustafa Temizer Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, bir araç refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır