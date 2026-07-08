Elazığ’da trafik kazası

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır