Elazığ’da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 17 tutuklama

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonlarında 17 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerince uyuşturucu ile mücadele ve ruhsatsız silahların önlenmesine yönelik yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 27 parça halinde 1 kilo 221 gram metamfetamin, 32 parça halinde 527 gram sentetik kannabinoid, 6 parça halinde 117 gram kokain, 635 adet sentetik ecza, 10 parça halinde 49 gram esrar ile birlikte 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 15 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 36 adet fişek ile 6 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet kartuşa el konuldu.

Yapılan işlemler kapsamında yakalanan şüphelilerden 17'si "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 63 şüpheli şahıs hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi.