Elazığ'da yoğun kar yağışı: 533 köye ulaşım kapandı

Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yağış nedeniyle kent genelinde 533 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri 90 araç ve 120 personelle kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Elazığ'da dünden bu yana kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

533 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Elazığ'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde 533 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Yağışın ardından merkezde 131, Ağın'da 16, Alacakaya’da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 47, Maden'de 38, Karakoçan’da 88, Keban'da 30, Kovancılar’da 76, Palu'da 37 ve Sivrice’de 50 olmak üzere toplam 533 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personel ile kapalı yolların ulaşıma açılması çalışmalarını sürdürüyor.

