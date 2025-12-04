HABER

Elazığ’da yoğun sis

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde sis etkisini sürdürürken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sisle birlikte sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Elazığ
