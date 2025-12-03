HABER

Elazığ İl Özel İdaresi karla mücadele sezonunu başlattı

Elazığ’da yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağarken, İl Özel İdaresi karla mücadele sezonunu başlattı.Elazığ’da yüksek kesimlerde etkisini gösteren mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarına başladı.

Elazığ’da yüksek kesimlerde etkisini gösteren mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarına başladı. Sezonun ilk karla mücadelesi, Baskil ilçesine bağlı Hacımustafa köyünde gerçekleştirildi.

Bölgede yağan kar yağışı sonrası harekete geçen ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yol temizleme çalışmalarını kısa sürede tamamladı. İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışıyla birlikte özel idare sorumluluk sahası içerisinde tüm ekip ve araçların hazır bekletildiğini belirtti.

Karla mücadele çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

