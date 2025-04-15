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Elazığ'ın kültür envanteri güncellenmeye başladı

Elazığ’da kültür envanterinin güncellenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Elazığ'ın kültür envanteri güncellenmeye başladı

Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, şehrin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2009’da yayımlanan Elazığ Kültür Envanteri’ni güncellemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Proje kapsamında tarihi yapılar, arkeolojik alanlar, geleneksel el sanatları, mutfak kültürü, halk oyunları, müzik, düğün gelenekleri ve sözlü kültür gibi alanlarda detaylı incelemeler yapılacağı bildirildi.

Güncellenen envanterin, hem akademik araştırmalar için önemli bir kaynak olacağı hem de Elazığ’ın kültürel ve turistik tanıtımına katkı sağlayacağı aktarıldı. Dijital ortamda erişime açılması planlanan çalışmanın, araştırmacılar, öğrenciler ve turizm profesyonelleri için kolay ulaşılabilir bir başvuru kaynağı olacağı ifade edildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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