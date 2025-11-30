Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Elazığ sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis denizinde kayboldu, dronla çekilen görüntülerde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarı yaptığı Elazığ’da sis ve pus etkili oldu. Etkili olan yoğun sisle birlikte kent merkezi adeta bir sis denizinde kayboldu. Kent merkezinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metreye kadar, yüksek kesimlerde ise 3 metreye kadar düşürdü. Elazığ sis arasında kaybolurken tarihi Harput Mahallesi’nde ise güneş kendini gösterdi. Harput’ta dron ile kaydedilen görüntüler, görsel şölen sundu.

Kaynak: İHA