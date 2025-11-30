HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Elazığ sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis denizinde kayboldu, dronla çekilen görüntülerde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.Meteoroloji 13.

Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Elazığ sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis denizinde kayboldu, dronla çekilen görüntülerde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarı yaptığı Elazığ’da sis ve pus etkili oldu. Etkili olan yoğun sisle birlikte kent merkezi adeta bir sis denizinde kayboldu. Kent merkezinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metreye kadar, yüksek kesimlerde ise 3 metreye kadar düşürdü. Elazığ sis arasında kaybolurken tarihi Harput Mahallesi’nde ise güneş kendini gösterdi. Harput’ta dron ile kaydedilen görüntüler, görsel şölen sundu.

Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı 1

Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı 2

Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı 3Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağ evinde korkutan yangınBağ evinde korkutan yangın
Artvin Hopa’da ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradıArtvin Hopa’da ziraat alanında çıkan yangın ormana sıçradı

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.