Elazığ’da 52 kilogram ağırlığında turna yakalandı

Elazığ’da amatör balıkçılar, Murat Nehri’nde 52 kiloluk dev turna balığı yakaladı.

Elazığ’da amatör balıkçılar, Murat Nehri’nde 52 kiloluk dev bir turna balığı yakaladı. Yakaladığı dev turnayı kıyıya çıkaran balıkçılar, daha sonra balık işletmesine getirerek satışa çıkardı. Et halinde kilosu 500 liradan satışa çıkan balık, alıcılarını bekliyor.

Balıkçı İbrahim Bal, "1 saat önce arkadaşlar Murat Nehri’nden getirdiler. 52 kilogram ağırlığında. Bunu et olarak doğrayıp satacağız. Etinin kilosu 500 liradan olacak. Ben 40 senedir bu işi yapıyorum daha önce böyle güzel balık görmedim. Bunu kestikten sonra doğrayıp et halinde satacağız. Etin kilosu 500 lira, vatandaş da ona göre alır" dedi.

Kaynak: İHA

