HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ’da asırlık bayramlaşma geleneğinde metrelerce kuyruk

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde asırlık bayramlaşma geleneğinde metrelerce kuyruk oluştu.

Elazığ’da asırlık bayramlaşma geleneğinde metrelerce kuyruk

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Çınaz köyünde Osmanlı döneminden günümüze uzanan toplu bayramlaşma geleneği yaşatıldı. Bayramda köyde bir araya gelen vatandaşlar, sırayla bayramlaşmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Elazığ’da asırlık bayramlaşma geleneğinde metrelerce kuyruk 1

Yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında köy sakinleri belirlenen alanda toplanarak tek tek bayramlaştı. Küçükten büyüğe herkesin katıldığı bayramlaşma sırasında metrelerce uzayan kuyruklar dikkat çekti. Vatandaşlar, sabırla sıralarını bekleyerek hem büyüklerin ellerini öptü hem de bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı.

Kaynak: İHA

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.