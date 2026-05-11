Şırnak’ta jandarmadan asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Mayıs tarihleri arasında kent merkezi ve 6 ilçesinde asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonları düzenlendi. 145 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, bin 60 adet sentetik ecza, 1 adet Kalaşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 41 adet mühimmat, 18 adet cep telefonu, 30 bin 195 adet bandrolsüz sigara, 148 elektronik sigara ve likiti, 45 kilo nargile tütünü, 558 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 760 adet muhtelif tekstil malzemesi, 120 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası, 2 bin 459 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 145 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon 304 bin 340 lira olduğu öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır