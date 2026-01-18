HABER

Elazığ’da domuz sürüsü görüldü

Elazığ’ın Baskil ilçesinde domuz sürüsü görüldü.

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa bir süre karlı arazide yiyecek arayan sürü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

