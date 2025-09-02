Elazığ’da iskele çöktü: 2 yaralı

Elazığ’da inşaat halindeki bir binanın dış cephesine kurulan iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binanın dış cephesine kurulan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskele üzerinde çalışan 2 işçi çökme sonucunda yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)