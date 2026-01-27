Elazığ’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında İstasyon Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arterler başta olmak üzere birçok noktada ilk andan itibaren çalışmalara başlamış ve vatandaşların güvenli ulaşımı için aralıksız mesaisini yürütmüştü. Ekipler daha sonra Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi’nde de yoğun mesai harcarken, kentin işlek caddelerinden İstasyon Caddesi ve uğrak noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda da kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için yapılan çalışmaların güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla trafiğe kapatılan İstasyon Caddesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacak.