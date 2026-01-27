HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında İstasyon Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arterler başta olmak üzere birçok noktada ilk andan itibaren çalışmalara başlamış ve vatandaşların güvenli ulaşımı için aralıksız mesaisini yürütmüştü.

Elazığ’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında İstasyon Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arterler başta olmak üzere birçok noktada ilk andan itibaren çalışmalara başlamış ve vatandaşların güvenli ulaşımı için aralıksız mesaisini yürütmüştü. Ekipler daha sonra Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi’nde de yoğun mesai harcarken, kentin işlek caddelerinden İstasyon Caddesi ve uğrak noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda da kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için yapılan çalışmaların güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla trafiğe kapatılan İstasyon Caddesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacak.

Elazığ’da karla mücadele çalışmaları sürüyor 1

Elazığ’da karla mücadele çalışmaları sürüyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone'un en çok tartışılan özelliklerinden biri olabilirmiş!iPhone'un en çok tartışılan özelliklerinden biri olabilirmiş!
Finike’de hortumun verdiği hasar gündüz ortaya çıktıFinike’de hortumun verdiği hasar gündüz ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.