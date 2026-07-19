Elazığ’da kedinin menemen ziyafeti

Elazığ-Pertek Feribot İskelesi’nde piknik yapan vatandaş yanına gelen kesiye menemen ikram etti.

Elazığ-Pertek feribot iskelesinde menemen yiyen kedi, vatandaşları gülümsetti. İskele kenarında piknik yapan Ayaz Ziya Kaya’nın masasına bir kedi yanaştı. Aç olan kediyi fark eden vatandaş yediği menemeni kediye ikram etti. Kedinin rahat tavırları ve iştahla yemek yemesi, piknik alanındakilerin ilgisini çekti.

Renkli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede izleyenlerin yüzünü güldürdü. Piknik keyfine ortak olan kedinin menemen ziyafeti, feribot iskelesinde eğlenceli görüntüler oluşturdu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır