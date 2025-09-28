HABER

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı’nda meydana geldi.

Kaza, Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
