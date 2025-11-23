HABER

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde meydana geldi.

Kaza, Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Elazığ
