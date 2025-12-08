HABER

Elazığ’da üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı

Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 160 hak sahibi üreticiye süt soğutma tankı verildi.DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi’ programı kapsamında Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 160 hak sahibi üreticiye süt soğutma teslim edildi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi’ programı kapsamında Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 160 hak sahibi üreticiye süt soğutma teslim edildi.

Soğutma tanklarıyla birlikte üreticilerin modern süt üretim tekniklerine erişimini kolaylaştırılması, ürün kalitesinin artırılmasını ve ekonomik verimliliğin yükseltilmesini hedefleniyor. Aynı zamanda dağıtılan süt tanklarıyla birlikte kırsal bölgelerde soğuk zincirin güçlendirilmesi, bölgesel kalkınma ve hayvancılık sektörünün gelişimine de önemli katkı sunması planlanıyor.

Kaynak: İHA

