Elazığ’da zabıta ekipleri, bayram denetimini artırdı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala zabıta ekipleri, kent genelindeki denetimlerini artırdı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurban bayramına sayılı günler kala, denetimlerini kent genelinde artırdı. Ekipler, Elazığ genelinde şekerleme, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştiriliyor. Bayram öncesi yoğunluk yaşayan işletmeler, temizlik ve hijyen şartları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama şartlarına yönelik ekipler tarafından titiz denetimlerden geçiriliyor.

Esnaflar ve vatandaşlar, bayram öncesi yapılan denetimleri olumlu karşılarken, halk sağlığının korunması adına gerçekleştirilen çalışmalar için ekiplere teşekkür etti. Öte yandan zabıta ekiplerinin, bayram süresince herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için de kurban satış ve kesim noktalarında da denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ürünlere ulaşmasını sağlamak adına ekiplerin, yoğun mesaisinin devam ettiği belirtildi.

(İHA)