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Elazığ’daki yaşlı çiftin cinayetinde 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen Ağa ve Hayriye Üykü çifti olayında, 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ’daki yaşlı çiftin cinayetinde 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, 3 gün önce Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan bir şüpheli Karakoçan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelinin olay günü sabah 04.50 uçağıyla İstanbul’a gittiği ve ekipler tarafından havalimanında gözaltına alınarak getirildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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